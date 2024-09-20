Стало известно, почему россияне отказываются от отдыха в Саудовской Аравии

Одной из основных причин отказа российских туристов от отдыха в Саудовской Аравии является отсутствие доступа к алкоголю в этой стране, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

Еще одно препятствие — отсутствие развитой гостиничной инфраструктуры и транспортной системы. Но, отметил эксперт, власти Саудовской Аравии делают все, чтобы улучшить эти условия.

Также российских туристов не устраивает стоимость визы — 105 долларов (около 9,7 тысячи рублей) за человека. Для семей, которые собираются на отдых в Саудовскую Аравию, это может быть существенным расходом.

Ранее сообщалось о том, что в Северной Корее ждут российских туристов.