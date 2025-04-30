Стало известно, почему сложно похудеть при сбитом режиме сна

Соматотропный гормон роста выбрасывается именно ночью. Он выполняет анаболическую функцию у взрослых, но если этого не происходит, то вся съеденная пища и ее элементы преимущественно конвертируется в жир. Если гормона достаточно, а сон налажен, то он превращается в крепкие мышцы и энергию. Дефицит этого гормона приводит к набору лишнего веса: сбросить его не помогут даже диеты.

Из-за недосыпа и плохого режима процесс похудения замедляется, а часто вес вовсе возвращается.

«Одновременно при бессоннице снижается чувствительность к лептину — гормону, который сигнализирует о насыщении. В результате человек ест больше, потому что сохранился аппетит, не чувствует, что насытился, переедает. А плюс к тому, раз мало сна, то плохо работает гормон роста, который перерабатывает съеденную пищу в мышцы и энергию, и все это превращается в жир», — пояснил врач.

Нарушение сна приводит к росту избыточной массы тела, а ожирение — это пусковой крючок для заболеваний. Лишний вес может еще больше ухудшить сон, спровоцировав апноэ и гипоксию. По этой причине важно соблюдать режим сна и отдыха, а также уделять время физнагрузке.

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