Стало известно, почему уникальный талдомский родник может излечивать любые болезни

В Подмосковье есть уникальный источник, который, согласно поверьям, способен вылечить любой недуг. О его особых свойствах нашему журналисту рассказала эзотерик Марина Грауденш.

Родник с поистине священным названием «Иорданка» в селе Спас-Угол Талдомского городского округа известен местным жителям уже с середины 19 века. По словам эзотерика, вода из источников может излечивать людей, но только если тот или иной водоем находится в святом месте — рядом с церквями. Они возводятся только в энергетически сильных местах, уверила собеседница.

«Церковь никогда не строится в случайном месте. Во сне к монахам или к тем, кто хочет построить храм, приходят святые и буквально ведут их к тому месту, где он должен стоять. Так и вода из ближайшего источника становится святой», — отметила Грауденш в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И действительно, рядом с «Иорданкой» в 1795 году была построена церковь Преображения Господня, сохранившаяся до наших дней. Эзотерик утверждает, что вода из талдомского источника может очистить и обновить дух и ум человека, смыть с него негатив и стресс.

«Такая вода может лечить и более серьезные болезни, однако для этого нужны еще две вещи — вера и молитва. Все потому, что болезнь формируется в каком-то из наших энергетических тел. У нас их семь, включая физическое. Для того, чтобы недуг дошел до физического тела, должен пройти далеко не один год, а то и не одно десятилетие», — подчеркнула Грауденш.

Чтобы вылечить болезнь талдомской водой, продолжила эзотерик, необходимо понять, почему человек захворал. По словам специалиста, недуги формируются из-за негативных мыслей и стресса.

«Это единственные причины возникновения любых болезней. Конечно, влияют и генетика, и окружение, но это не главное. Чтобы вылечиться талдомской водой, нужно перед молитвой разобрать всю историю, из-за которой этот недуг появился, и максимально ее проговорить, понять и отпустить», — посоветовала Грауденш.

Эзотерик подчеркнула, что родник «Иорданка» подходит для лечения всех болезней. Главное — верить и молиться.

«Исцелиться можно вообще от всего. Моя близкая знакомая заболела гнойной ангиной на фоне стресса. Она умолчала и утаила обиду, отсюда и болезни горла. Мучилась три недели, пока не разобралась с тем, что нужно отпустить эту обиду. Потом — молитва и святая вода. Человек выздоровел очень быстро и без единого осложнения», — заключила Грауденш.

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