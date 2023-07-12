«Страшный обвал, пострадает большое количество людей»: знаменитый экстрасенс предсказала новую трагедию

Знаменитый экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина уже не раз предсказывала миру масштабные катаклизмы. На этот раз ясновидящая увидела во сне новую трагедию, в которой пострадает большое количество людей.

Провидице не было послано никаких знаков о городе или стране, в которой произойдет ЧП, но, по мнению ясновидящей, это могут быть Грузия или Абхазия.

«Я видела страшный обвал земли, люди провалились. Не было никаких знаков, ничего. Но это не песок, это чернозем. Такой страшный обвал, пострадает большое количество людей или они в какой-то яме окажутся», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая подчеркнула, что во сне шла по полю и видела обвал издалека, после чего оказалась на горе.

«На горе стою и вижу, что ангелы забирают людей. Прям вот забирают к небу тех, кто провалился. Много детей было, мужчин и женщин. И эта земля может быть вулканическая, прям черная. Люди все были обмазаны тоже этой субстанцией», — добавила экстрасенс.

Ранее ясновидящая объяснила значение загадочных ведьмовских кругов на полях.