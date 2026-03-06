Стало известно, почему в Москве фиксировались перебои с Сетью и связью

Жители Москвы в пятницу, 6 марта, столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета и телефонной связи. Пользователи массово жаловались в соцсетях на низкую скорость загрузки, обрывы звонков и полное отсутствие сети в некоторых районах.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке, операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах столицы. Один из собеседников уточнил, что ограничения коснулись юга Москвы. Другой источник связал проблемы в работе голосовой связи именно с этими мерами.

Операторы комментируют ситуацию сдержанно. В «Вымпелкоме» (бренд Билайн) не стали отрицать возможные прерывания, связанные с внешними ограничениями, и пообещали восстановить доступ в ближайшее время.

В «МегаФоне» заявили, что ограничений со стороны компании нет. В Т2 подчеркнули, что сбои происходят не на стороне оператора, а сеть работает в обычном режиме. МТС от подробных комментариев отказались.

