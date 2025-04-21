Стало известно, сколько Бакальчук должен Татьяне Ким после раздела имущества

В результате судебного разбирательства по разделу совместно нажитого имущества Владислав Бакальчук должен выплатить Татьяне Ким 217 млн руб. Об этом сообщили представители объединенной компании Wildberries и Russ.

Решение о разделе активов между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком, в пользу учредительницы Wildberries, было принято Савеловским судом Москвы 17 апреля. Согласно решению суда, Ким сохранила за собой управление ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и контроль над денежными средствами на личных счетах.

В собственность Владислава перешли квартира, расположенная в Люберцах, земельный надел в Зарайске (Подмосковье), компании «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент», а также средства на его банковских счетах.

Поскольку стоимость активов, переданных Владиславу Бакальчуку, оказалась выше его доли (1/7), суд постановил, что он обязан компенсировать Татьяне Ким разницу в размере 217 млн руб., сообщили в компании.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, к середине апреля в судах 11 регионов России рассматривалось свыше 37 исковых заявлений от контрагентов к компании «ВБ девелопмент» на общую сумму, превышающую 149 млн руб. При этом суды в шести регионах уже удовлетворили 12 исков в пользу подрядчиков на сумму более 14 млн руб.

Ранее сообщалось, что Wildberries подал иск на 42 млрд руб. к компании Бакальчука.