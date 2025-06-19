Стало известно, сколько человек могут попасть под статью о дропперах

Министерство внутренних дел (МВД) России обнародовало тревожные данные о количестве граждан, которые могут попасть под статью после вступления в силу нового закона о дропперстве.

На сессии «Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель следственного департамента МВД Данил Филиппов рассказал, что примерно 2 млн граждан могут оказаться под следствием. Его слова приводит РИА Новости.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», — отметил он.

Филиппов подчеркнул, что МВД известны имена и фамилии около 30 тыс. подозреваемых, причастных к подобному роду правонарушений.

Дропперство представляет собой злоупотребление или незаконное использование анонимных платежных систем и переводов, зачастую связанное с обходом финансовых ограничений, отмыванием денег, финансированием преступной деятельности или терроризма.

Термин происходит от слова «дроппер» (dropper), обозначающего лица или сервисы, осуществляющие такие переводы и скрывающие их реальные источники и получателей.

Ранее в МВД объяснили, как не оказаться в базе дропперов Банка России.