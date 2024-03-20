Стало известно, сколько человек в ДНР пострадали после украинского обстрела

ДНР снова оказалась под обстрелом со стороны ВСУ. Украинская агрессия продолжается каждый день, а в среду, 20 марта, глава республики Денис Пушилин рассказал о том, сколько человек получили травмы в результате украинской атаки.

Об этом пишет РИА Новости. По его словам, за среду в регионе с травмами оказались сразу шесть человек. Сначала ВСУ атаковали Горловку – там начался пожар. На место прибыли спасатели, чтобы потушить возгорание, но в этот момент с беспилотника была сброшена взрывчатка.

В результате инцидента пострадали четыре спасателя. Также украинцы совершили еще одну атаку с помощью дрона-камикадзе, который упал на машину в Никитовском районе Горловки. Пострадал таксист 1973 года рождения. Еще один пострадавший из Донецка, это мужчина 1979 года рождения: он получил травмы в результате украинской атаки по Петровскому району города.