Стало известно, сколько человек вывезли из Суджанского района
МЧС: из Суджанского района Курской области вывезли более 460 человек
Фото: [Медиасток.рф]
В пресс-службе МЧС России KP.RU рассказали, сколько человек вывезли в безопасные места из многострадального Суджанского района Курской области.
Общими усилиями сотрудников Минобороны России и МЧС из Суджанского района эвакуировали 465 человек. За последние сутки спасатели вывезли 42 из них. Людей размещают в пунктах временного размещения (ПВР), которых развернуто не менее 88-ми в регионе.
Вынужденным переселенцам помогают оформить документы, найти близких и разместиться в ПВР со всеми удобствами. Кроме того, на местах им оказывают психологическую поддержку.
Отмечается, что на эвакуационных автобусах также имеются запасы воды и еды.
«Решены вопросы всестороннего обеспечения курян, в том числе, оказания им медицинской и психологической помощи», — отметили в ведомстве.
Напомним, 13 марта ВС России освободили Суджу в Курской области от ВСУ. Это был единственный пункт региона, занятый украинцами с 6 августа.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ признали вину в нападении на Суджу.