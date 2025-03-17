Стало известно, сколько человек вывезли из Суджанского района

В пресс-службе МЧС России KP.RU рассказали , сколько человек вывезли в безопасные места из многострадального Суджанского района Курской области.

Общими усилиями сотрудников Минобороны России и МЧС из Суджанского района эвакуировали 465 человек. За последние сутки спасатели вывезли 42 из них. Людей размещают в пунктах временного размещения (ПВР), которых развернуто не менее 88-ми в регионе.

Вынужденным переселенцам помогают оформить документы, найти близких и разместиться в ПВР со всеми удобствами. Кроме того, на местах им оказывают психологическую поддержку.

Отмечается, что на эвакуационных автобусах также имеются запасы воды и еды.

«Решены вопросы всестороннего обеспечения курян, в том числе, оказания им медицинской и психологической помощи», — отметили в ведомстве.

Напомним, 13 марта ВС России освободили Суджу в Курской области от ВСУ. Это был единственный пункт региона, занятый украинцами с 6 августа.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ признали вину в нападении на Суджу.