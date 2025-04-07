Стало известно, сколько денег хранится на счетах Блиновской

Более 40 млн руб. все еще числятся на банковских счетах блогера Елены Блиновской, приговоренной к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщил телеграм-канал «Светский хроник», ссылаясь на данные из арбитражного суда.

Финансовый управляющий Ознобихина планировала использовать эти средства для уплаты долга перед Федеральной налоговой службой, но суд отклонил эту инициативу.

По мнению суда, необходимо сначала аккумулировать все активы должника, а затем распределить их между кредиторами, как отмечается в публикации.

Согласно имеющейся информации, около 12 млн руб. находятся на счете инфлюенсера в банке ВТБ, 4 млн — в Т-Банке и 2 млн — в Сбербанке. Таким образом, общая сумма, хранящаяся на счетах Блиновской в различных банках, превышает 40 млн руб.

Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке покинуть территорию России. Инфлюенсер признала свою вину в неуплате налогов в размере 918 млн руб. и оказывала содействие следствию. Изначально блогеру назначили домашний арест, однако впоследствии мера пресечения была изменена.

Ранее сообщалось, что адвокаты Блиновской подали апелляцию на обвинительный приговор.