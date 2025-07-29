Стало известно, сколько километров дорог отремонтируют в Рязани до конца года

В Рязани полным ходом идут дорожные работы по трем ключевым программам: нацпроект «Инфраструктура для жизни», развитие отдельных территорий и поддержка местных инициатив. Участки для ремонта отбирались на основе технической диагностики и обращений жителей. Об этом сообщает издание 7info.

На данный момент завершено 24 из 50 запланированных объектов, что свидетельствует о выполненных работах на 68%. Работы включают комплексный ремонт: обновление проезжей части, тротуаров и бордюров. Для контроля качества Дирекция благоустройства ежедневно инспектирует стройплощадки, а после сдачи объекта независимая лаборатория берет пробы асфальта, проверяя его плотность, водонепроницаемость и другие параметры.

На отремонтированные дороги дается гарантия от четырех до семи лет. Администрация дважды в год проверяет все «гарантийные» дороги. Практика показывает, что дефекты выявляются почти на половине объектов. Подрядчики обязаны их устранять. Если компания отказывается, администрация обращается в суд для принудительного исполнения гарантийных обязательств. На проблемных улицах применяется усиленная технология: укладка органо-минеральной смеси для создания прочного основания, что продлевает срок службы покрытия.

До конца октября в Рязани планируется отремонтировать около 18 километров дорог по всем программам. Система многоуровневого контроля и гарантийных обязательств призвана обеспечить долговечность новых покрытий, несмотря на выявляемые проблемы с качеством у части подрядчиков.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на дорогах Подольска выполнены уже на 70%.