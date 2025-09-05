Стало известно, сколько россиян регулярно подают милостыню

Более трети россиян (37%) регулярно подают милостыню, а 32% граждан делают денежные пожертвования в адрес благотворительных организаций и фондов. Об этом стало известно из исследования фонда «Абсолют-Помощь», на которые ссылается «Газета.Ru».

Отмечается, что молодое поколение демонстрирует более активное участие в волонтерской деятельности, организации и поддержке благотворительных мероприятий, в то время как люди старше 45 лет оказались менее мотивированными к такой форме помощи.

При этом подавляющее большинство респондентов (84%) убеждены, что помогать может каждый, а 80% считают даже небольшие пожертвования значимыми.

Исследование также показало гендерные различия. Так, 42% мужчин считают, что только личная помощь имеет настоящую ценность, в то время как женщины чаще подчеркивают важность любых, даже небольших взносов.

Три четверти опрошенных (73%) выразили готовность участвовать в благотворительной деятельности в будущем, что свидетельствует о росте социальной ответственности граждан.

Эти данные показывают устойчивую тенденцию к развитию культуры благотворительности в российском обществе, где традиционные формы помощи (подаяние милостыни) сосуществуют с современными механизмами организованной филантропии через специализированные фонды и волонтерские движения.

