Стало известно, сколько российских спортсменов могут квалифицироваться на Олимпиаду в Париже

Появилась информация о том, сколько российских и белорусских спортсменов могут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. Об этом пишет ТАСС вечером вторника, 19 марта.

По данным издания, на участие в Олимпийских играх в Париже в текущем году могут рассчитывать 55 спортсменов из России, а также 28 спортсменов из Белоруссии. При этом, все они должны будут выступать под нейтральными флагами. Также эти списки будут сравниваться с участниками Олимпийских игр в Токио, добавил официальный представитель МОК Джеймс Маклауд.

Издание добавляет, что, по последним данным, от России отобрались 12 спортсменов, а от Белоруссии – семь. При этом, отобранные участники не смогут даже принять участие в официальном параде на церемонии открытия, а медали атлетов не будут учитываться в общем зачете.