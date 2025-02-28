Стало известно, сколько зарабатывают украинские чиновники

На Украине началась кампания декларирования доходов за 2024 год. Об этом со ссылкой на региональное отделение налоговой службы сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета».

Отмечается, что резко выросло число госслужащих с декларациями на сумму более 1 млн гривен (более $24 тыс.) в Закарпатской области. Такие суммы там зарабатывают 150 человек. В прошлом году такими доходами могли похвастаться 94 человека.

148 жителей региона задекларировали доход более 1 млн гривен каждый.

Больше всего миллионеров региона проживают в Ужгороде (59) и Мукачево (32). Самый большой доход, полученный в виде дивидендов, указал в декларации житель города Мукачево — 54 млн гривен ($1,2 млн).

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