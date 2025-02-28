Стало известно, сколько земель России осталось освободить в ЛНР

Ветеран боевых действий и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в беседе с KP.RU , когда из ЛНР смогут полностью выдавить украинские формирования.

По словам Марочко, боестолкновения идут в Кременских лесах и немного на территориях в Сватовском районе, близ Невского и Макеевки. Ситуацию с окончательной очисткой от ВСУ осложняет сложный рельеф местности, где противник может окопаться за считанные часы.

«По моим оценкам, где-то полпроцента у нас осталось оккупированных территорий. На этих участках очень сложный рельеф местности. И противник там окопался очень хорошо. Предпоследний населенный пункт — это Белогоровка», — предположил собеседник.

Эксперт напомнил, что боевые действия в Белогоровке проходили 2,5 года. Его перекидывает туда-обратно, из-за того, что действовать там сложно. В самом пункте боев нет, но есть юго-западнее, на меловом карьере. Обстановка сложная, но Марочко уверен, что в скором времени противника получится прогнать.

Ранее сообщалось, что ВС РФ двумя «Искандерами» разбомбили штаб ВСУ с командным составом в Кривом Роге.