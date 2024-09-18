Стало известно, сможет ли предполагаемая мать детей Дурова отсудить Telegram

Специалист в области международного права и юрист Марина Силкина в беседе с RT рассказала, сможет ли Ирина Болгар претендовать на мессенджер Telegram как на совместно нажитое имущество с Павлом Дуровым, если подаст в суд.

Называющая себя матерью детей сооснователя Telegram Ирина Болгар вряд ли сможет отнять часть мессенджера у Дурова. Причина тому гражданский брак. Известно, что в некоторых странах Европы можно проживать как муж и жена без регистрации, однако в России и ОАЭ такой системы нет. Кроме того, во Франции нет практики претендования на раздел совместно нажитого имущества.

Даже если суд начнется, то Болгар и ее адвокатам будет очень тяжело доказать, что мессенджер реализовали на совместно нажитые доходы.

«Скорее всего, будет рассматриваться вопрос, где преимущественно или же большую часть времени осуществляется реализация этого бизнеса. Где офис находится, где находится серверное оборудование, где находятся основные фонды, которые могут быть рассмотрены в качестве имущества, подлежащего впоследствии разделу», — заключила Силкина.

Напомним, что Ирина Болгар объявилась в текущем году и впервые дала интервью российским СМИ. Она заявила, что родила от Павла Дурова троих детей. По ее словам, она и предприниматель в гражданском браке и живут на две страны: ОАЭ и Франция. Насколько это правда до сих пор неизвестно.

Самого Дурова задержали текущим летом по прилете в Париж.

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная Павла Дурова претендует на долю в Telegram.