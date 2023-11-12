Стало известно, сможет ли Пугачева остаться иконой поп-культуры для российского народа

Напомним, ранее актриса Алена Кравец назвала настоящую причину мимолетного визита Пугачевой в РФ. По ее мнению, исполнительница таким образом сохранила статус налогового резидента Родине. Однако, останется ли Примадонна поп-иконой для россиян?..

Конечно, Алла Борисовна для многих является таковой. Все благодаря таланту, харизме и голосу любой певицы. Но вопрос о сохранении статуса иконической фигуры поп-культуры России все же остается из-за отъезда Пугачевой после начала СВО. И, как пишет портал «Дни.ру», ее влияние и наследие довольно значительны.

Это подтверждается тем, что песни исполнительницы уже укоренились в сердцах не одного поколения россиян. Они являются классикой, живущей в сердцах поклонников (вне зависимости от места жительства самой артистки).