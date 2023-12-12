Стало известно состояние детей, пострадавших в серьезном пожаре в Новой Москве

Во время пожара в Новой Москве пострадали семеро, среди них травмы получили пятеро детей. 12 декабря РИА Новости , ссылаясь на министра здравоохранения РФ, уточняет состояние пострадавших несовершеннолетних.

Среди пяти пострадавших ребят двое находятся в тяжелом состоянии. Они в реанимации. Еще у троих зафиксировано состояние средней тяжести.

По данным издания, пожар произошел в СНТ «Ватутинки», что в поселке Киевский. На данный момент причина возгорания официально не сообщается, но всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.