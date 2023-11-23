Стало известно состояние пострадавшего при падении украинского БПЛА в Белгородской области

Мужчина, который получил травмы во время украинской атаки села Козинка, что в Белгородской области, находится в стабильном состоянии средней тяжести. Угрозы его жизни нет, сообщает 23 ноября РИА Новости .

Напомним, что украинцы атаковали Козинку утром 23 ноября с помощью дрона-камикадзе, в результате чего пострадал один человек, получивший осколочные ранения. Ему сразу оказали медпомощь, а потом доставили в хирургическое отделение.

У 40-летнего пострадавшего, по данным издания, закрытая черепно-мозговая, минно-взрывная травмы, а также порезы и ранение голени.