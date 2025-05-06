Стало известно, в каком состоянии находятся раненные при нападении в Махачкале
Минздрав Дагестана: у пострадавших в перестрелке в Махачкале тяжелое состояние
Фото: [Медиасток.рф]
Состояние двух пострадавших при перестрелке в Махачкале 5 мая оценивается как тяжелое. Об этом сообщили RT в Минздраве Дагестана.
Полицейский, которого ранили при нападении в Махачкале, находится в тяжелом состоянии в больнице. Также в ведомстве отметили, что под наблюдением врачей второй пострадавший — случайный прохожий. Его самочувствие также оценивают как тяжелое.
Напомним, что нападение произошло 5 мая в Махачкале, на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова. Два человека открыли огонь по наряду ДПС. В ходе столкновения погибли трое полицейских, пострадали пять человек: двое сотрудников, трое гражданских, включая несовершеннолетнюю девушку. Нападавших ликвидировали.
Ранее правоохранители рассказали подробности нападения со стрельбой в Махачкале.