Стало известно, в каком состоянии находятся раненные при нападении в Махачкале

Состояние двух пострадавших при перестрелке в Махачкале 5 мая оценивается как тяжелое. Об этом сообщили RT в Минздраве Дагестана.

Полицейский, которого ранили при нападении в Махачкале, находится в тяжелом состоянии в больнице. Также в ведомстве отметили, что под наблюдением врачей второй пострадавший — случайный прохожий. Его самочувствие также оценивают как тяжелое.

Напомним, что нападение произошло 5 мая в Махачкале, на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова. Два человека открыли огонь по наряду ДПС. В ходе столкновения погибли трое полицейских, пострадали пять человек: двое сотрудников, трое гражданских, включая несовершеннолетнюю девушку. Нападавших ликвидировали.

Ранее правоохранители рассказали подробности нападения со стрельбой в Махачкале.