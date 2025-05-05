В МВД рассказали подробности нападения на полицейских в Махачкале

В МВД Дагестана рассказали подробности атаки на полицейских в Махачкале, в результате которой погибли стражи порядка — 27-летний Газибег и 26-летний Ислам. Подробности сообщило РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.

Около 14:15 по московскому времени неизвестные атаковали представителей закона, когда те патрулировали улицы Махачкалы. Злоумышленники сумели завладеть стрелковым оружием и предприняли попытку скрыться на служебным автомобиле, однако были нейтрализованы ответным огнем.

В результате нападения двое полицейских скончались, еще двое попали с ранениями в больницу. Также были ранены трое гражданских лиц, которые находились рядом с местом преступления, в том числе 17-летняя девушка.

Ранее стало известно о том, что один из преступников пытался зарезать полицейского, но он сумел выхватить холодное оружие и нейтрализовать нападавшего.