Стало известно, во сколько родителям обойдется выпускной детей

В 2025 году средний чек для организации ребенку выпускного в Москве обойдется примерно в 60 тыс. руб. Такие данные опубликовал телеграм-канал Mash. Уточняется, что это на 35% больше, чем в предыдущем году.

Аналитики отмечают, что основная причина увеличения стоимости — рост цен в ресторанах, а также повышение стоимости услуг.

По словам организатора выпускных Ирэм Дворяниновой, за бронирование ресторана в будние дни с понедельника по четверг придется заплатить от 50 тыс. до 150 тыс. руб.

В пятницу и в выходные дни стоимость значительно повышается — за банкетный зал придется заплатить от 80 тыс. руб. до 200 тыс. руб. на время вечерних торжеств с 21:00 до 05:00.

Средние расходы на одного ребенка могут достигать 6–12 тыс. руб., при этом взрослым потребуется около 24 тыс. руб. В меню школьники чаще всего предпочитают бургеры, хот-доги, закуски и брускетты.

Развлечения на выпускном вечере в основном состоят из трех выходов на сцену кавер-группы, стоимость выступлений которой составляет 150 тыс. руб., а также медленного танца. Тандем ведущего и диджея обойдется примерно в ту же сумму.

За фотографа или видеографа придется заплатить от 6 тыс. руб. в час. За восемь часов работы фотограф берет не менее 50 тыс. руб.

Что касается площадок, то все чаще для проведения выпускных выбирают загородные зоны с шатрами в стиле лофт. Минусом таких мест обычно является запрет на громкую музыку. Кроме того, аренда там зачастую на 20% дороже, чем аренда банкетного зала в городе.

Также популярны загородные дома и коттеджи, однако хозяева зачастую отказывают в сдаче, когда узнают, что в них будут праздновать выпускной.

Как пишет Mash, не менее востребованы и теплоходы — аренда яхты, например, на «Рэдиссон Ройал», обойдется примерно в 1,2 млн рублей за вечер.

Для девочек подготовка к празднику стоит около 72 тыс., выяснили аналитики. Обычно девушки выбирают платья в прокат или заказывают их онлайн — в среднем за 6–8 тыс. руб.

Дополнительно понадобятся обувь, макияж и прическа, что в сумме составляет примерно 10 тыс. руб.

Ежегодно на выпускных в школах появляются девочки в советской форме — ее можно взять напрокат за 2,5 тыс. руб. или заказать фартук за 2 тыс. руб.

Мальчики в среднем тратят около 55 тыс. руб. — это полный комплект одежды, который состоит из брюк, рубашки и легкого пиджака.

Стоимость цветов и сладких наборов значительно выросла за год. Так, один букет для учительницы в среднем подорожал на 40% и сейчас стоит от 3,5 тыс. руб. Цены на сладкие подарки взлетели примерно на 30%.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске школа запретила советскую форму на последний звонок.