В Новгородской области выпал град величиной с перепелиное яйцо

В поселке Крестцы Новгородской области сразу после жарких выходных выпал град, размер которого достигал перепелиного яйца. Об этом сообщило РИА Новости.

Жители поселка Крестцы, который находится в Новгородской области, стали делиться впечатлениями от града, выпавшего 21 апреля. По их словам, размер некоторых градин достигал величины перепелиного яйца. Некоторые люди говорят, что впервые в жизни видят настолько большой град.

До этого в поселке все прошедшие выходные стояла аномально жаркая для апреля погода. Воздух прогревался до температуры +27 градусов. При этом прогноз погоды на понедельник ничего не говорил про град, там только указывалось, что в области возможны ливни и грозы.

Ранее сообщалось о погодной аномалии в Турции. Там впервые за последние 30 лет в апреле наблюдались заморозки. В некоторых населенных пунктах шел дождь и град. Падение температуры в первую очередь негативно отразилось на развитии сельского хозяйства.