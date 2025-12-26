Стало известно, за что руководство точно может уволить сотрудника

Токсичное поведение сотрудника, выражающееся в постоянном нытье и жалобах, которое нарушает рабочий процесс и разрушает коммуникацию в коллективе, может стать законным основанием для увольнения. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» сообщил юрист Илья Русяев.

Чтобы применить дисциплинарное взыскание, в том числе увольнение, работодатель обязан действовать в строгом соответствии со ст. 192 ТК РФ, отметил юрист.

Мерами воздействия являются замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям Кодекса. В случае с хроническими жалобщиками чаще всего применяется п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

«И тут важен юридический нюанс: увольнение возможно не за сам поток жалоб, а за повторное нарушение, доказанное документами», — отметил Русяев.

Поводом для начала разбирательства может послужить конкретный инцидент: срыв совещания, открытый конфликт, оскорбление коллег, отказ от выполнения задач или злоупотребление рабочим временем на постоянные жалобы.

Перед вынесением любого взыскания работодатель по закону обязан запросить у сотрудника письменное объяснение. На его предоставление дается два рабочих дня.

Если объяснение не представлено, составляется соответствующий акт. Только после этого, с учетом тяжести проступка и обстоятельств, издается приказ о дисциплинарном взыскании.

Ранее академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко заявил, что россиянам пора перейти на шестидневную рабочую неделю.