Стало известно, за что руководство точно может уволить сотрудника
Юрист Русяев: сотрудника могут уволить за постоянные жалобы и нытье на работе
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Токсичное поведение сотрудника, выражающееся в постоянном нытье и жалобах, которое нарушает рабочий процесс и разрушает коммуникацию в коллективе, может стать законным основанием для увольнения. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» сообщил юрист Илья Русяев.
Чтобы применить дисциплинарное взыскание, в том числе увольнение, работодатель обязан действовать в строгом соответствии со ст. 192 ТК РФ, отметил юрист.
Мерами воздействия являются замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям Кодекса. В случае с хроническими жалобщиками чаще всего применяется п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
«И тут важен юридический нюанс: увольнение возможно не за сам поток жалоб, а за повторное нарушение, доказанное документами», — отметил Русяев.
Поводом для начала разбирательства может послужить конкретный инцидент: срыв совещания, открытый конфликт, оскорбление коллег, отказ от выполнения задач или злоупотребление рабочим временем на постоянные жалобы.
Перед вынесением любого взыскания работодатель по закону обязан запросить у сотрудника письменное объяснение. На его предоставление дается два рабочих дня.
Если объяснение не представлено, составляется соответствующий акт. Только после этого, с учетом тяжести проступка и обстоятельств, издается приказ о дисциплинарном взыскании.
Ранее академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко заявил, что россиянам пора перейти на шестидневную рабочую неделю.