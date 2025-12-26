В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю для подъема экономики

Бывший главный государственный санитарный врач России, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко заявил, что россиянам пора перейти на шестидневную рабочую неделю. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По мнению Онищенко, такой шаг необходим для того, чтобы поднять экономику страны. При этом он уверяет, что увеличение количества рабочих дней не скажется негативно на здоровье граждан.

«Вполне нормально, давно пора, если мы собираемся поднимать экономику. Что касается здоровья —никаких проблем», — сказал он.

Это заявление прозвучало на фоне общемировых дискуссий о сокращении рабочей недели до четырех дней для повышения производительности и улучшения баланса между работой и личной жизнью.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, график работы может быть разным и должен устанавливаться по договоренности между работником и работодателем.

По словам министра, в зависимости от специфики деятельности и соглашения сторон возможны как четырехдневная, так и шестидневная рабочая неделя.

