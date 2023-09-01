Стандарт реализации молодежной политики в муниципалитетах разработали на форуме «Территория смыслов»

На форуме «Территория смыслов» состоялся прямой разговор участников восьмой смены «Действовать» и представителей Всероссийской ассоциации местного самоуправления с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой. Она подчеркнула, что в России работа с молодежью является абсолютным приоритетом.

«Муниципалитеты — это власть, которая находится, если хотите, на расстоянии вытянутой руки с людьми. И именно вы в том числе те люди, на которых колоссальная ответственность, по которым граждане нашей страны формируют образ власти», — подчеркнула Разуваева.

В ходе сессии участники разработали стандарт реализации молодежной политики в муниципалитетах. Он позволит установить унифицированный подход к организации деятельности органов местного самоуправления по работе с молодежью, при этом будет учитывать особенности территорий, сообщила пресс-служба форума «Территория смыслов».

Кроме того, данный стандарт поспособствует развитию межведомственного и межсекторного взаимодействия, поможет в повышении квалификации кадров и повысит качество предоставления услуг для молодежи.

Отмечается, что участие в сессии приняли свыше восьмидесяти глав муниципальных образований, одиннадцать руководителей профильных региональных органов власти, эксперты Росмолодежи и лучшие участники от каждой смены форума «Территория смыслов». Почетными гостями и спикерами сессии стали в том числе начальник управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев и замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.

Сессия состоялась накануне. Ее организаторы — ВАРМСУ, Росмолодежь и мастерская управления «Сенеж».

Напомним, форум «Территория смыслов» уже пятый год проходит в образовательном центре президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

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