«Стандарт выше, чем в Европе»: француз рассказал, как выращивает спаржу в Подмосковье

Уже восемь лет француз Николя Буассе и его товарищ Виктор Рымов выращивают в Озерах спаржу под брендом «Эколомна».У бизнесменов четыре плантации засеяны этой культурой, и они планируют дальнейшее расширение.

Фермер рассказал о своей жизни в России.

«В связи с нынешней политической обстановкой я абсолютно не чувствую никаких изменений. В России я уже свой, окружен друзьями и единомышленниками. Я благодарен России за возможность развивать свой бизнес, воплощать в жизнь мечты», — говорит француз корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Николя, Франция была великой страной, но теперь она «двигается по инерции», все ее грандиозные свершения в прошлом. А Россия создает историю и будущее.

Николя имеет русские корни — его дед уехал во Францию после революции 1917 года. Молодой человек с детства бывал в России у родственников. В 2000-х годах приехал в Москву и решил попробовать выращивать спаржу. Его отец выращивал эту культуру во Франции и умел ее отлично готовить, а Николя скучал по привычной полезной еде.

Мужчина признается, что Россия стала для него родной. Здесь у него семья — жена и сын, которому всего полтора года. У бизнесмена есть постоянные партнеры и покупатели.

«Правда, в России для занятия бизнесом необходимо предоставлять очень много документов. Хотелось бы, чтобы эти процедуры упростили. Еще одна особенность — здесь очень тщательно следят за качеством. В России очень высокий стандарт, выше, чем в Европе. Его сложно соблюдать. Но для покупателей это, конечно, хорошо», — рассказывает Николя.

Собеседник также заявил, что было бы здорово получать больше поддержки от государства. По его словам, в России поддерживают тех, кто выращивает так называемый борщевой набор.

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