Станцию метро «Волгоградский проспект» временно закрыли

По требованию полиции станция Таганско-Краснопресненской линии метро "Волгоградский проспект" была временно закрыта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дептранс Москвы.

Уточняется, что поезда проезжали станцию без остановки, так как она была закрыта по требованию правоохранительных органов.

На 9:46 по московскому времени станцию открыли, посадка и высадка пассажиров производится в обычном режиме, поезда по Таганско-Краснопресненской линии следуют по графику.

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