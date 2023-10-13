Станция скорой помощи в ЖК «Люберцы» оперативно получила кадастровый номер

Новая станция скорой помощи, которая появилась на территории ЖК «Люберцы» одноименного городского округа в микрорайоне Зенино, оперативно получила кадастровый номер. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

Станцию возвела группа «Самолет». Она рассчитана на 16 тысяч выездов в год, ее площадь превышает тысячу квадратных метров. Объект разделен на два блока — медико-административный и транспортный. В последнем расположили автостоянку, рассчитанную на четыре машины скорой помощи. Кроме того, к транспортному блоку примыкает пристройка, предназначенная для хранения газовых баллонов с кислородом и азотом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.