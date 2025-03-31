Турецкий певец Конак умер во время своего выступления на Кипре

Артист и певец из Турции Волкан Конак скончался на сцене, когда выступал на Кипре. Об этом сообщило издание Turkiye Today.

Согласно публикации, трагедия произошла поздно вечером в воскресенье. Волкан давал концерт в Искеле на турецком Кипре, когда вдруг потерял сознание. Первоначально помощь ему оказывали пришедшие на выступление зрители, а после прибыли медики и госпитализировали мужчину в больницу. Усилия медиков оказались тщетны. Причина смерти артиста будет установлена после вскрытия.

Ранее стало известно о смерти в пригороде Парижа французского режиссера Ива Буассе. За картину «Это случилось в праздник», которая была снята в 1975 году, он был награжден призом на кинофестивале в Берлине.