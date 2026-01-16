Старинный «Биг-Бен» в Балашихе проснулся после столетней спячки и поразил жителей

В подмосковной Балашихе состоялось событие, соединившее историю с современными городскими практиками. В рамках предновогоднего Лунного карнавала на территории бывшей хлопкопрядильной фабрики вновь зажглись и пробили дореволюционные часы, молчавшие с 1917 года. Об этом сообщает REGIONS .

Часы, расположенные на фабричной башне конца XIX века, известной в городе как местный «Биг-Бен», долгое время были лишь архитектурным памятником. Их механизм, когда-то регулировавший рабочие смены тысяч человек, был утрачен в революционные годы.

Инициатива по их временному «оживлению» принадлежит творческому объединению «Энтузиасты». В ходе праздника, собравшего более 150 человек, световое и звуковое оформление вернуло башне ее изначальную функцию — быть узнаваемым ориентиром и кульминационной точкой городского праздника.

«Сегодня мы совершаем особенную магию — возвращаем свет и бой часов на фабричной башне, чтобы вместе встретить наступающий Новый год», — рассказала REGIONS участница сообщества «Энтузиасты» Мария Губанова.

Этот проект демонстрирует эффективный подход к работе с индустриальным наследием. Вместо консервации объекта в статичном состоянии, активисты нашли способ его интеграции в современную культурную среду. Визуальный эффект от освещенных циферблатов создал мощный эмоциональный резонанс среди жителей, превратив исторический артефакт в символ новогоднего чуда и точку притяжения.

