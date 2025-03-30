Старинный деревянный дом загорелся в ЯНАО

В газовой столице ЯНАО произошел пожар в расселенном деревянном доме, сообщает со ссылкой на региональное МЧС интернет-издание «Ямал-Медиа».

Информация о пожаре поступила на пульт дежурных в 17:59 в воскресенье, 30 марта. Стало известно, что огонь охватил деревянное строение на ул. Новая, 7. Ранее это место было жилым, но его расселили.

Пожарные оперативно прибыли на место. Возгорание заметили на втором этаже здания. Частично огонь перекинулся на кровлю. Однако риска перехода на другие здания нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в ХМАО массово эвакуировали людей из горящего многоэтажного дома.