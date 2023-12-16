Старовойт: подразделение погранслужбы Украины сдалось в плен на границе Курской области

Шесть бойцов украинской погранслужбы добровольно сдались в плен. Инцидент произошел на границе Курской области.

Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор российского региона Роман Старовойт.

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу"!» - написал Старовойт.

Других подробностей массовой сдачи в плен украинских пограничников пока не приводится.

Ранее стало известно, что Дмитриевский и Железногорский районы Курской области подверглись нападению вражеских боевых дронов. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, три попадания зафиксированы в селе Крупец. Также удар врага пришелся на район железнодорожного вокзала города Дмитриева, повреждена компрессорная станция.