Старовойт: Школа Курской области пострадала из-за атаки ВСУ

Старовойт написал на своей личной странице в соцсетях о том, что в учебном заведении из-за обстрела со стороны украинских войск повреждены крыша и стены. В целом в здании также нарушено электроснабжение. Выбиты окна, о чем пишет сайт aif.ru .

Роман Старовойт является губернатором Курской области. Он, как и многие российские государственные и политические деятели, ведет собственный аккаунт в соцсетях. Так стало известно, что обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины подверглось село Козино, находящееся в Рыльском районе Курской области.

Из-за того, что данная школа находится близко к границе, там занятия не проводят. Одна часть детей учится в другой школе, другая – занимается дистанционно. Несмотря на серьезные повреждения, пострадавших в результате атаки не оказалось.

Губернатор региона пообещал, что работы над восстановлением школы начнутся сразу, «как только позволит ситуация».

Ранее мы уже сообщали о вопиющем случае. Уроженец России напал на школу во Франции с ножом. Уточняется, что Мохамед Могоучков имеет чеченское происхождение.