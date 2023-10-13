Стало известно, кто напал на школу во Франции

Стало известно, что напавшим на среднюю школу Гамбетта в Аррасе, что во Франции, оказался уроженец России. Об этом пишет издание Le Figaro.

Сообщается, что Мохамед Могоучков родился в России 20 лет назад, имеет чеченское происхождение. При этом, молодой человек ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за радикального исламизма.

Издание уточняет, что из-за атаки в Аррасе умер учитель французского языка, также двое получили серьезные травмы. Ученики находятся в целости и сохранности.