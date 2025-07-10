Старовойта похоронят на элитном кладбище в Петербурге. Что известно о месте захоронения

Сегодня в четверг, 10 июля, как известно, в Москве прошла церемония прощания с Романом Старовойтом. Бывший министр транспорта Российской Федерации будет похоронен на Смоленском кладбище, которое находится в центре Санкт-Петербурга. Это место захоронения считается одним из самых престижных в городе.

Кладбище можно условно разделить на две зоны: старую, где находятся могилы XVIII века, и новую, где хоронят людей в наши дни. На этом кладбище в основном хоронят известных людей — деятелей культуры, политики и других выдающихся личностей.

На этой земле нашли свой последний приют выдающиеся люди. Среди них — актриса Анна Самохина, художник Григорий Гурьянов, режиссер Алексей Балабанов.

В некоторых петербургских СМИ сообщается, что могила Старовойта находится примерно в ста метрах от часовни Ксении Блаженной. Этот участок на Смоленском кладбище считается одним из самых престижных.

Отмечается, что право на захоронение в этой части кладбища обычно предоставляется по распоряжению городских властей — преимущественно для представителей искусства и государственных служащих.

Как сообщает «СтарХит», здесь могут быть похоронены и состоятельные люди, готовые заплатить от одного миллиона рублей.

Городские власти обещают помочь с организацией похорон Романа Старовойта, который начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге и впоследствии стал министром транспорта.

В понедельник Старовойт был снят с должности министра транспорта. Он занимал этот пост с мая 2024 года, а до этого был губернатором Курской области. Позже в тот же день его тело было найдено в личном автомобиле в Одинцовском районе Подмосковья.

Ранее эксперт пояснил вероятные скрытые мотивы поступка Старовойта.