Старше Москвы: названа книга, написанная еще до основания столицы

Руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов в интервью информационному агентству назвал самый древний документ, находящийся на хранении в ведомстве. Им является кириллическая рукопись конца XI — начала XII века, известная как Саввина книга, сообщает РИА Новости.

Эта рукописная книга, созданная славянским шрифтом по заказу новгородского посадника, прошла длительный путь хранения. Она находилась в монастырях, затем на печатном дворе, прежде чем поступила в государственные архивы. В настоящее время памятник хранится в Российском государственном архиве древних актов.

Артизов отметил, что знаменитое Остромирово Евангелие, считающееся древнейшим датированным рукописным памятником, созданным на Руси, всего на несколько лет старше. Оба документа были созданы по заказу одного и того же заказчика в Великом Новгороде. В 2018 году на выставке, посвященной столетию архивной службы России, эти два древнейших памятника кириллической письменности впервые за много веков были представлены на одной площадке.

