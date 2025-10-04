Старшеклассникам Химок рассказали о космических войсках России

В преддверии Дня космических войск, который ежегодно отмечают 4 октября, для жителей Химок провели тематическое мероприятие, сообщила администрация муниципалитета.

В Аэрокосмическом лицее горожанам рассказали об истории возникновения и развития данного рода войск. Праздник имеет важное значение для благополучного становления страны. Его история и значение — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Космические войска – это гордость нашей страны. Их история тесно связана с великими научными и военными достижениями. Важно, что именно в Химках, где живут и работают представители аэрокосмической отрасли, мы сохраняем эту связь поколений», – отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова рассказала, что подобные просветительские мероприятия регулярно проводят для жителей Химок. Активные местные жители уже посетили свыше 1500 историко-патриотических активностей, в рамках которых узнали о роли России в разных значимых исторических событиях.

«Подобные встречи помогают жителям по-новому взглянуть на важные исторические события. Они объединяют людей разных возрастов и дают возможность молодежи лучше понять роль России в освоении космоса и обеспечении национальной безопасности», – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Ранее сообщалось, что учителей из Химок поздравили с профессиональным днем праздничным концертом и душевным чаепитием.