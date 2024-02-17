Старший сын Кадырова Ахмат был назначен министром

Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, был награжден орденом Кадырова. Соответствующее заявление сделал депутат российской Государственной Думы Адам Делимханов в своих социальных сетях .

В посте депутат заявил, что Ахмат Кадыров доказал свою способность решать сложнейшие задачи. Более того, согласно информации онлайн-портала Chechnya Today, сын Кадырова был также назначен министром по делам молодежи республики.

Делимханов добавил, что его племянник является достойным наследником своего деда, во всех своих начинаниях демонстрирующий отличные результаты.

Накануне стало известно о том, что дочь Рамзана Кадырова Айшат получила орден ДНР.