Старт турниров Единой школьной лиги: чемпионы будут посещать по выходным Подольск

По информации администрации, турниры будут проходить каждые выходные. Подольск стал лидером Единой школьной лиги. Муниципалитет одним из первых округов Московской области поддержал проект губернатора Андрея Воробьева и активно . Спортивный год прошел успешно: две золотые медали в футзале и баскетболе, бронзовые — в волейболе.

В администрации округа провели час спорта. В рамках мероприятия глава Григорий Артамонов подвел итоги сезона 2024-2025 года. В настоящее время в лиге принимают участие около 2 тыс. школьников, проживающих в Подольске. Для ребят представили фирменную спортивную форму. Успехи на турнирах также поощряются материально: предусмотрены премии и гранты. Известные спортсмены, в том числе амбассадоры лиги Андрей Юдин и Виктор Кейру, проводили мастер-классы. Глава муниципалитета также обсудил планы, которые будут реализованы в округе в скором времени.

«Будем приглашать еще больше чемпионов. Кроме того, планируем проводить турниры не только по будням, но и в выходные дни, чтобы родители и близкие могли поболеть за ребят. Проект активно развивается, растет число желающих присоединиться, поэтому рассмотрим введение дополнительных спортивных, творческих и интеллектуальных дисциплин. Они будут реализованы в виде пилотных инициатив», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что в Подольске более 120 воспитанников лагеря «Ромашка» приняли участие в спортивных соревнованиях.