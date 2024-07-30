Стартовал прием заявок на Международную премию для военкоров

Начался прием заявок на участие в Международной премии для военных журналистов имени Халеда аль-Хатыба — 2024. Ежегодный конкурс объявил телеканал RT .

Корреспондент RT Arabic Халед аль-Хатыба освещал конфликт в Сирии. Он погиб от действий террористов ИГИЛ* в 2017 году. Военкор успел пролить свет на реальную обстановку в зоне боестолкновения сирийской армии и боевиков «Исламского государства»*.

«В память о нем и его подвиге RT ежегодно награждает лучших военкоров со всего света. Желаем удачи всем участникам и до встречи в Москве!» — подчеркнула руководитель RT Arabic Майя Манна.

Победители премии получат материальное вознаграждение и возможность посетить Москву. Там военкоры смогут обменяться опытом c телеканалом RT. Заявки принимают до 1 октября текущего года. Самых лучших объявят в декабре 2024-го.

Ранее сообщалось, что девочка из Луганска написала президентам Сирии и Франции. Позже она раскрыла ответы лидеров государств.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.