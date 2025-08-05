Стартовал прием заявок на участие в региональной «Премии Первых» Подмосковья
Молодежь Подмосковья пригласили поучаствовать в «Премии Первых»
Фото: [Министерство образования МО]
Стартовал прием заявок на участие в региональном проекте «Премия Первых» Подмосковья. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Московской области.
Цель проекта — выявить и поддержать выдающихся участников Движения Первых Подмосковья, а также создать условия для общественного признания детских и молодежных социально значимых инициатив и популяризовать деятельность движения в регионе.
Сроки реализации проекта — с 1 апреля по 10 декабря 2025 года. Отправить портфолио в рамках первого и второго этапов можно до 30 сентября на сайте проекта.
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