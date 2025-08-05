Стартовал прием заявок на участие в региональной «Премии Первых» Подмосковья

Стартовал прием заявок на участие в региональном проекте «Премия Первых» Подмосковья. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Московской области.

Цель проекта — выявить и поддержать выдающихся участников Движения Первых Подмосковья, а также создать условия для общественного признания детских и молодежных социально значимых инициатив и популяризовать деятельность движения в регионе.

Сроки реализации проекта — с 1 апреля по 10 декабря 2025 года. Отправить портфолио в рамках первого и второго этапов можно до 30 сентября на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу образовательного центра «Созвездие» в Красногорске.