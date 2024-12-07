Стартовал сбор вопросов россиян для прямой линии Путина

Россияне могут задать вопрос президенту Владимиру Путину. Сбор обращений для грядущей прямой линии начался на сайте moskva-putinu.ru.

Граждане могут оставить тестовый вопрос или видео на официальном сайте, либо позвонить на горячую линию 8-800-200-40-40. Также можно воспользоваться приложением или официальными группами «Итоги года с Владимиром Путиным» (vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu), где также записывают все обращения.

Сборы вопросов действуют на всех доступных платформах. Саму программу запустят в эфир 19 декабря в 12:00 по мск.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил проведение прямой линии с Владимиром Путиным. Он уточнил, что вещание традиционно совместят с пресс-конференцией.