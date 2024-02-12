Стас Садальский оказался в списке пассажиров неисправного самолета

В блоге актера и критика Стаса Садальского появилось тревожное сообщение о случившемся в самолете до начала полета до Минеральных вод, пишет портал «Дни.ру» .

Садальский комментирует любой звездный скандал, но его высказывания одобряют не все. Однако недавно происшествие заставило его написать тревожный пост уже о себе: борт самолета, на котором он собирался в Минеральные воды, был неисправен. Поломку обнаружили до взлета, хотя Садальский признался, что это заставило его понервничать. Неожиданно для себя скандалист вспомнил, что является простым живым человеком.

«Когда вы летите, самолету все равно, кто вы; неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете», – написал в блоге актер.

Полет отложили, но все обошлось для Садальского и других пассажиров.

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