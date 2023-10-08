Чудеса оперативности: статья «Битва при Сдероте» появилась в английской и русской версиях Википедии

Всемирная энциклопедия довольно оперативно отреагировала на происходящие несколько дней в Израиле и вокруг него события. Примечательно, что регулярные обстрелы ВСУ Донбасса, ведущиеся с 2014 года, в Википедии наотрез отказываются замечать до сих пор.

А тут, стоило только военному крылу палестинского движения ХАМАС напасть на израильские города Сдерот, Беэр-Шава и остальные, так в Википедии сразу не преминули занести все происходящее в свои анналы истории.

Как приводится в публикации, «Битва при Сдероте» началась 7 октября 2023 года, когда прибывшие из сектора Газа боевики ХАМАС вероломно вошли в город, убив и ранив десятки человек.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» фактически открыла второй фронт и намерена ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.