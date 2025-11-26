Статья об «Эффекте Долиной» появилась в «Википедии»

В онлайн-энциклопедии «Википедия» появилась статья, посвященная так называемому «Эффекту Долиной». Речь идет о схеме массовой волне мошенничества на рынке недвижимости, когда продавцы жилья после завершения сделки обращаются в суд с требованием вернуть проданную квартиру.

Основная цель таких действий — одновременно сохранить полученные за недвижимость деньги и вернуть себе право собственности на жилье. При этом зачастую в таких схемах участвую пенсионерки, которых суд признает находящихся «под влиянием» аферистов на момент продажи. В результате добросовестный покупатель остается без квартиры и без денег, часто оказываясь обязанным по ипотечному кредиту.

Эту схему в народе прозвали «Эффектом Долиной» — по имени народной артистки РФ Ларисы Долиной, которой удалось вернуть через суд ранее проданную элитную квартиру в Москве.

Стоит отметить, что в июле 2022 года Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» из-за запрещенного контента, которые платформа отказалась удалять.

Ранее советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков рассказал, как можно защититься от «схемы Долиной».