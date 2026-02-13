Статья за чехол: названы изображения на паспорте, за которые придется отвечать по закону

Желание защитить главный документ от износа или просто выделиться из толпы понятно. Но, выбирая яркую обложку на паспорт, россияне редко задумываются о том, что безобидный на первый взгляд аксессуар может обернуться административным штрафом или даже уголовным делом. Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с REGIONS объяснил, где проходит тонкая грань между самовыражением и нарушением закона.

Как ни странно, прямого запрета на съемные обложки в законодательстве нет. Постановление Правительства РФ жестко регламентирует только сам бланк паспорта: темно-красный цвет, герб, надписи. Чехол же юридически является аксессуаром, а не частью документа. Но это, предупреждает эксперт, не значит, что допустимо все.

«Ограничение вытекает из обязанности бережно хранить паспорт, прямо закрепленной в Положении о паспорте. Если обложка крепится на клей, предполагает ламинирование вместе с документом, прошивку или наклейки на страницы, это уже создает риск привлечения по ст. 19.16 КоАП РФ за умышленную порчу или небрежное хранение», — рассказала Русяев.

Плюс ко всему, Положение отдельно запрещает вносить в паспорт сведения и отметки, не предусмотренные правилами. Логика здесь простая: модифицировать документ нельзя.

Однако главная опасность кроется даже не в способе крепления, а в картинках. Самая тяжелая статья — за идеологию. По словам юриста, если на обложке размещена нацистская атрибутика или символика экстремистских организаций, включая изображения, сходные до степени смешения, то публичное демонстрирование такой обложки подпадает под ст. 20.3 КоАП РФ. В этом случае паспорт могут даже конфисковать.

Важный нюанс: закон карает именно за публичность. Достал паспорт в банке, на проверке документов, в МФЦ — и символика уже демонстрируется окружающим. Если же на обложке изображен государственный герб или флаг в искаженном, оскверняющем виде, теоретически встает вопрос о ст. 329 УК РФ, а это уже уголовный состав. Грань тонкая, но риск реален.

Нецензурные надписи или откровенно непристойные картинки формально тоже не запрещены как элемент обложки. Однако их демонстрация в общественном месте при определенных обстоятельствах может быть расценена как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ. Среди признаков состава — нецензурная брань и оскорбительное приставание к гражданам.

Отдельная история — контекст. Русяев приводит показательный пример.

«Что касается морали и здравого смысла, совсем недавно, судья Верховного Суда РФ сделала замечание участнику заседания за обложку с изображением черепа. Формально состава правонарушения в черепах нет, но суд — это среда с собственными правилами поведения, и судья вправе поддерживать порядок в заседании», — рассказал Русяев.

Эксперт советует подходить к выбору аксессуара с холодной головой. Паспорт предъявляется в банке, у нотариуса, в полиции, иногда в стрессовых ситуациях. Все, что выглядит как эпатаж, агрессия или провокация, может не нарушать закон, но гарантированно усложнит коммуникацию именно тогда, когда нужно быстро решить вопрос.

Самый безопасный вариант, по словам юриста, — съемная обложка без запрещенной символики, без непристойных изображений, не повреждающая документ. Все остальное — зона личного риска.

