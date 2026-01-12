«Ставит себя выше закона»: в Госдуме жестко высказались о поведении Долиной в истории с квартирой

В Государственной думе РФ резко прокомментировали ситуацию с выселением народной артистки России Ларисы Долиной из проданной в Хамовниках квартиры.

В интервью «Ленте.ру» депутат Александр Шолохов назвал действия судебных приставов по принудительному выселению певицы «справедливым и логичным завершением» истории с продажей жилья Полине Лурье.

Парламентарий позволил себе критику в адрес представителей творческих профессий. Он отметил, что у некоторых артистов сформировалась завышенная самооценка, отчасти взращенная обществом.

По его словам, такие люди начинают считать, что страна им обязана за прошлые заслуги, и ставят себя выше общества, государства и его законов.

«Долина также ставит себя выше общества, выше страны и выше законов в данном случае. Ведь она же считает, что законы в нашей стране не для нее написаны и она вправе поступать, как ей кажется правильным, невзирая ни на судебное решение, ни на службу приставов, ни на что-то еще», — сказал Шолохов.

Накануне стало известно, что сторона Лурье была вынуждена инициировать процедуру принудительного выселения Долиной через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что все законные сроки для добровольного освобождения жилья истекли, а ключи Лурье так и не получила.

Вместо того чтобы завершить скандальную историю со сделкой, Долина, по информации СМИ, сейчас отдыхает за границей. Ее представитель сообщил, что певица вернется только после 20 января.

Изначально передать ключи от квартиры Лурье должны были 9 января, однако этого не произошло по двум причинам: сама Долина отсутствовала на встрече, а присутствовавшее доверенное лицо не обладало необходимыми полномочиями для совершения этого действия.

Ранее сообщалось, что на народную артистку РФ Ларису Долину подали в прокуратуру из-за пруда в загородном доме Подмосковья.