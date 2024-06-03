Ставки за фиктивный брак мигрантов в России доходят до миллиона рублей

Миграция через брак — распространенная схема получения документов, дающих право на проживание в стране. В России этот метод получил популярность и на теневом рынке, который солидно зарабатывает на иностранцах. Об этом пишет KP.RU, где провели специальное расследование.

Уголовно наказуемы не фиктивные браки в России, а их разовая или массовая организация. Это относят к проведению незаконной миграции, лишая зачинщика свободы на несколько лет. Как оказалось, даже суровые наказания не лишают теневой рынок бизнеса. Иностранцы как и ранее охотно идут искать себе фиктивных невест и женихов, лишь бы получить заветные документы.

ФСБ, МВД и Росгвардия продолжают рейды и выявляют целые группы организаторов незаконной миграции, но эти чистки еще продолжатся. Журналист КП в этом убедилась. Недавно она нашла фиктивную невесту для своего вымышленного друга из Киргизии, и это оказалось не так сложно. Посредники и организаторы отвечали о браках уклончиво, сохраняя осторожность. А доски объявлений тем временем были не такие скрытные.

«Намек понят: киргиз заветный российский паспорт получил, а его бывшая жена — россиянка — сейчас свободна и готова предоставить брачные услуги другим мигрантам. В описании объявления говорилось: помощь в получении гражданства, фиктивный брак. Объявление свежее, разместили совсем недавно, но просмотров уже больше 50-ти. Значит, услуга востребованная», — отмечает журналистка.

Однако фиктивный брак в России оказалось дорогим удовольствием даже по московским меркам: не меньше 260 тысяч рублей. При этом суммы уже доходят до миллиона рублей, включая время в ожидании документов. Деньги отчисляют частями каждый месяц, чтобы невеста из России не передумала и не подала на развод. Часто на такую схему соглашаются матери-одиночки, которые не планируют на самом деле выходить в будущем замуж. Однако заключение даже фиктивного брака может лишить некоторых детских выплат, потому и суммы за заключение высокие.

Журналист отметила, что в разговоре с посредницей на нее никто не давил и не заставлял торопиться. Очевидно, там знали, что если она откажется пристроить своего друга-киргиза, то найдется другой, ведь спрос на незаконную услугу остается высоким.

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