Стела «Город трудовой доблести» появится в подмосковном Подольске

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

В подмосковном Подольске установят стелу «Город трудовой доблести», которая будет посвящена трудовому подвигу местных жителей, обеспечивающих бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что сейчас рабочие выполняют демонтаж фонтана, устройство оснований дорожно-транспортной сети, основания стелы и монтаж качелей. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта « Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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Министерство благоустройства Московской области