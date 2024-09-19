Стела «Город трудовой доблести» появится в подмосковном Подольске
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В подмосковном Подольске установят стелу «Город трудовой доблести», которая будет посвящена трудовому подвигу местных жителей, обеспечивающих бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В ведомстве уточнили, что сейчас рабочие выполняют демонтаж фонтана, устройство оснований дорожно-транспортной сети, основания стелы и монтаж качелей. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта « Жилье и городская среда».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.