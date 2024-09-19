Стела «Город трудовой доблести» появится в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске установят стелу «Город трудовой доблести», которая будет посвящена трудовому подвигу местных жителей, обеспечивающих бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.